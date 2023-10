ASSE : des blessés sur le retour contre le Paris FC ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE a fait fort hier soir en battant Angers (2-0), avec la manière, devant plus de 27 000 spectateurs. L'équipe de Laurent Batlles était pourtant amoindrie puisque plusieurs éléments, et non des moindres, ont rejoint l'infirmerie en fin de semaine dernière. Mais le coach des Verts a laissé entendre que certains blessés seraient bientôt de retour, après la rencontre.

Chambost et Diarra pourraient jouer dès samedi contre Paris

Blessé à l'épaule, Gautier Larsonneur va effectuer de nouveaux examens pour déterminer sa durée d’indisponibilité, qui devrait être de plusieurs semaines. Batlles a annoncé de nouveaux examens aussi pour Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji. Mais Dylan Chambost et Stéphane Diarra vont être testés cette semaine et il n'est pas exclu qu'il fasse leurs retours face au Paris FC, samedi à 15h. En revanche, Thomas Monconduit, touché à un mollet hier, devrait manquer à l'appel.

