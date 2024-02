ASSE : des coups sont partis, Angers prépare sa guerre contre les Verts !

Sur une moins bonne dynamique actuellement (3 défaites sur les 5 derniers matchs), le SCO Angers reçoit l’ASSE demain (15 heures) au stade Raymond-Kopa dans un vrai choc pour la montée. Choc qui crée quelques « frictions » dans l’effectif de l’actuel 2ème de Ligue 2, malgré son petit matelas d’avance (6 pts) sur le troisième du classement.

Alors qu’on pouvait penser que ce serait surtout à Saint-Etienne (7ème et pris dans la nasse de la course aux barrages) d’avoir la pression sur ce match, les Scoïstes sont tendus comme l’a expliqué en conférence de presse leur entraîneur Alexandre Dujeux, lui-même agacé de ne « pas tourner à plein régime depuis la reprise » :

« Je pense qu'il y a des cycles. La réussite se provoque. C'est à nous de provoquer la réussite (…) Les joueurs ont conscience qu'il faut gagner en constance. Il y a toujours une réaction attendue. Sur l'entraînement de mardi matin, il y a eu beaucoup d'engagements. Il y a eu des coups, mais je préfère ça que ne rien voir. Ils avaient à cœur de repartir de l'avant et ça passe par l'entraînement. Ça me va bien. On doit être contrarié aujourd'hui. C'est bien de pouvoir faire ces constats pour que chacun retrouve son meilleur niveau le plus vite possible ».