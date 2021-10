ASSE : des débordements déjà redoutés au retour de Metz !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Des débordements à prévoir en cas de défaite face à Metz ? Selon les informations de RMC Sport, l’ASSE ne serait pas rassurée de savoir ses plus fervents supporters privés de déplacement à Saint-Symphorien. Et pour cause, elle craindrait qu’en cas de mauvais résultat dans ce match capital face à un concurrent direct au maintien, des supporters face une descente à l’Aéroport d’Andrézieux-Bouthéon pour exprimer de manière véhémente, comme face à Angers, leur mécontentement aux joueurs.

Les dirigeants de l’ASSE estimeraient notamment que s’il n’y a pas eu de débordements après la déroute face à Strasbourg (5-1) c’est justement parce que les Ultras étaient encore sur le chemin du retour lors de l’arrivée des joueurs à l’Aéroport d’Andrézieux-Bouthéon.

Interdits de déplacement et de parcage à l’extérieur suite aux incidents d’ASSE-Angers, il serait donc possible d’être sur place à l’atterrissage des hommes de Claude Puel.

⚠️ L'#ASSE a pris acte des décisions suivantes prises par la Commission de Discipline suite à #ASSESCO :



- Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard

- Fermeture de l’espace visiteurs pour les matchs à l’extérieur



Le club sera à nouveau auditionné le 17 novembre prochain 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 25, 2021