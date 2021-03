ASSE : des joueurs frondeurs avec Puel, scission naissante dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE fait sa petite crise. Alors que tous les regards étaient tournés vers le choc de la 30e journée de L1 entre l’OL et le PSG (2-4), la situation des Verts a été mise en avant par RMC Sport, avec plusieurs éléments sur des scissions qui pourraient survenir en interne. Notamment chez certains joueurs pas toujours rigoureux et professionnels.

« Le staff de l’ASSE, et notamment son entraîneur, s'est probablement habitué, en Angleterre, à certains standards de professionnalisme, explique la radio sportive. Il est confronté aujourd’hui à des problèmes de discipline. Les retards à l’entraînement sont nombreux depuis le début de la saison, et le triumvirat Puel-Bonnevay-Sablé semble parfois se heurter à des attitudes frondeuses. »

L'épisode Ruffier pas digéré par les tauliers ?

Un autre élément à prendre en compte pour expliquer le manque de régularité de l’ASSE dans les résultats : une forme d’éloignement entre les jeunes et les moins jeunes. « Il n’y a pas de cassure réelle mais il n’y pas non plus d’affinité, explique RMC Sport. Les anciens constituent un premier noyau qui réclame aux plus jeunes une progression plus rapide. Les joueurs les plus expérimentés n’ont pas oublié la gestion de certains cas (affaire Ruffier, mise sur le banc de Khazri ou Boudebouz…). »