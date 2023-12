ASSE : des magouilles chez les Verts, Saint-Maximin balance

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans un entretien à Colinterview, Allan Saint-Maximin, aujourd'hui en Arabie saoudite, à 26 ans, est revenu sur sa mise à l'écart à Saint-Étienne, en dénonçant certaines forces obscures... "On parle d'un joueur qui a fait toutes ses classes à l'AS Saint-Étienne, que tu es censé protéger, peu importe ce qu'il peut se passer, un joueur qui a une valeur marchande plus qu'intéressante. Au final, il prolonge son contrat et après il est à la cave, c'est qu'il y a un problème à un endroit", a expliqué l'attaquant. Avant d'ajouter...

"Des agents sortant de nulle part, qui n'ont même pas de licence, qui viennent et essaient de récupérer des joueurs"

Il y a eu énormément de petites magouilles à Saint-Étienne. Je n'incrimine même pas le club parce que c'est le cas partout. Des agents sortant de nulle part, qui n'ont même pas de licence, qui viennent et essaient de récupérer des joueurs ou te mentent sur des choses. Parfois, même le club ne voit pas ces choses-là. C'est ce qu'il s'est passé pour moi. Avec tout cela, j'ai été mis à la cave. Ça a été un moment très compliqué pour moi. En resignant, je m'attendais à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Au final, ça a été tout le contraire. Je suis passé en mode survie, j'ai serré les dents en essayant de trouver la meilleure porte de sortie possible." Montré du doigt pour son comportement, "ASM" avait été poussé vers la sortie par Christophe Galtier, à l'époque, et transféré à Monaco pour 5 M€, à 18 ans. Pas franchement un problème d'agents gravitant autour des jeunes pousses à L'Etrat, donc...

