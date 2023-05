ASSE : des mauvaises nouvelles en cascade avant Laval !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE n’est pas encore totalement sortie d’affaire en Ligue 2 et devra rester sur ses gardes, samedi à Laval (19h). Pour l’instant, et avant la conférence de presse très attendue de Laurent Batlles, on ne peut pas dire que les Verts nagent dans un océan de bonnes nouvelles. On rappellera ainsi que l’ASSE ne s’est plus imposée en terres mayennaises depuis 43 ans. En 17 rencontres à Laval, les Verts ne se sont en effet imposés qu'une seule fois, en août 1979, alors que les deux équipes étaient en L1. Depuis, le club ligérien reste sur deux revers au stade Francis Le Basser : en 2002 (1-0) puis en 2003 (0-2) malgré la remontée au terme de cette saison...