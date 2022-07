ASSE : des nouvelles de Chambost tombent

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Sorti sur blessure lors du match amical entre Grenoble et l'AS Saint-Etienne (1-1), le 15 juillet dernier, Dylan Chambost, qui est l'une des cinq recrues estivales de l'ASSE, souffre d’une fracture du tiers inférieur du radius du poignet gauche.

Chambost se fixe un objectif de retour

Dix jours après cette blessure, on a eu des nouvelles du néo-Stéphanois. Selon les informations de nos confrères de Sainté Inside, l'ancien joueur de Troyes devrait reprendre le vélo cette semaine et la course dans une quinzaine de jours environ. Dylan Chambost, dont cette blessure l'a beaucoup affecté moralement, espérerait être de retour sur les terrains début septembre.

Fabien Chorlet

Rédacteur