ASSE : des nouvelles de Gnagnon, Sow, Maçon, Khazri et Hamouma tombent avant Brest

À quatre jours de la réception de Brest, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, des nouvelles de Joris Gnagnon, Saïdou Sow, Yvann Maçon, Wahbi Khazri et Romain Hamouma sont tombées.

Bonne nouvelle pour Sow et Khazri

Selon les informations d'Envertetcontretous, Saïdou Sow, qui a fait son retour à la compétition dimanche dernier avec la réserve face à Limonest (1-1), et Wahbi Khazri, qui n'a plus joué depuis le match nul contre Troyes (1-1), le 18 mars, en raison d'une blessure à l'ischio-jambier droit, étaient présents ce mardi à l'entraînement collectif des Verts. Joris Gnagnon, Yvann Maçon et Romain Hamouma étaient également sur les pelouses de L'Étrat mais seulement pour effectuer de la course.

Fabien Chorlet

Rédacteur