ASSE : de nouveaux soucis pour Gérard Soler

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ancien international français, Gérard Soler est resté dans le monde du football après sa carrière. En 2000, l’ancien attaquant est le président délégué de l'ASSE. Alors qu’il vient d’être nommé meilleur dirigeant de club de Ligue 1 par France Football en compagnie d'Alain Bompard (président des Verts), il est impliqué dans l'Affaire des faux passeports, qui lui vaut en 2002 une condamnation à deux ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende.

Aujourd’hui président du C' Chartres Football (club évoluant en National 2), son club est dans une situation sportive et économique compliquée. Une vidéo d’un certain Romain Molina met Gérard Soler de nouveau dans la tourmente (le journaliste porte de graves accusations sur la gestion du club, notamment à l’encontre de Gérard Soler, sans toutefois les étayer, ndlr) comme le rapporte L’Écho Républicain.

« Cette année, tout semble aller de travers pour le club, pourtant riche de près de 1.000 licenciés. (…) Avec des résultats (sportifs) très décevants, le club chartrain flirtait avec la zone rouge. Une sanction l’a fait plonger dedans. Début décembre, Chartres, dont un encadrement de la masse salariale avait déjà été prononcé en juin, a écopé d’un retrait de cinq points infligés par la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme financier du football. La conséquence, selon son président, d’un déficit de 150.000 € sur l’exercice précédent, quand le budget du club avait grimpé jusqu’à 3,2 M€. », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.

« Lundi soir, le journaliste indépendant Romain Molina a publié une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube et intitulée : "C’Chartres : la gestion la plus WTF de France ?" Il porte de graves accusations sur la gestion du club, notamment à l’encontre de Gérard Soler, sans toutefois les étayer. », pas une bonne période pour l'ancien des Verts...