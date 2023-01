ASSE : des nouvelles fraîches de Bamba et Briançon tombent, les supporters vont être ravis

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En plus d’une défaite rageante encaissée hier contre le FC Sochaux (0-1), l’ASSE a perdu deux joueurs sur blessure : Anthony Briançon et Kader Bamba. Les toutes dernières nouvelles au sujet des intéressés ne sont pas totalement mauvaises. « Pour Bamba, c’est l’ischio. Ils ne savent pas encore mais ce n’est pas très positif », a révélé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. L’insider a donné de nouvelles plus rassurantes au sujet du défenseur central de l’ASSE.

Le beau geste de Briançon

« Anthony Briançon vient de sortir du bloc. Anesthésie générale : 21 points de suture. Il remercie l’ensemble des supporters de Sainté et d’ailleurs pour les messages, a-t-il poursuivi. Indisponibilité ? Entre 3 et 6 semaines, selon la vitesse de la cicatrisation… Il attend le OK du docteur pour sortir de l’hôpital et se rendre à l’Étrat, en ce milieu de matinée. Le capitaine va remercier personnellement le personnel médical du club, le staff et ses coéquipiers… aller les voir physiquement, c’est mieux qu’un banal SMS. »

Anthony Briançon vient de sortir du bloc.

Anesthésie générale: 21 points de suture.



Il remercie l’ensemble des supporters de Sainté & d’ailleurs pour les messages. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 28, 2023

Pour résumer Blessés contre le FC Sochaux samedi lors de la 20e journée de Ligue 2 (0-1), Anthony Briançon et Kader Bamba en savent beaucoup plus sur leurs blessures respectives. Et les nouvelles des deux hommes ne sont pas totalement mauvaises.

Bastien Aubert

Rédacteur