ASSE : des nouvelles rassurantes pour Briançon

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

On jouait depuis 12 minutes hier, entre Saint-Etienne et Caen, quand, sur la première action normande, Anthony Briançon a pris un coup au visage. Lorsqu'il s'est relevé, l'ancien Nîmois est apparu avec un gros hématome sur la pommette gauche. Quatre minutes plus tard, après l'ouverture du score du SMC sur pénalty, il laissait sa place à Saïdou Sow. Mais plus de peur que de mal pour le défenseur central, qui était présent sur la pelouse du coup de sifflet final pour remercier les supporters.

A son sujet, Laurent Batlles a déclaré en conférence de presse : "Anthony a pris un coup de tête au niveau de la pommette. Son œil était tout gonflé et il ne voyait plus rien. Il a donc été obligé de sortir". Interrogé par Evect, l'intéressé confirme que l'hématome l'empêchait de bien voir avec son œil gauche. D'où sa sortie. Mais il devrait être de retour dans le onze de départ pour le prochain, face à Laval mardi.