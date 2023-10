ASSE : des précisions sur la blessure de Stéphane Diarra

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors qu'Ibrahima Wadji a effectué son retour, très attendu, lors de la séance d'entraînement de ce mardi matin, la mauvaise nouvelle à l'ASSE concerne Stéphane Diarra. Le joueur prêté par Lorient était sorti samedi dernier en milieu de première mi-temps, contre Ajaccio (0-0), touché aux adducteurs. "Il s’est fait mal à l’adducteur. Je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir. Il a eu une pointe. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon...", avait expliqué Laurent Batlles après la rencontre.

Il va passer de nouveaux examens jeudi

Le site Evect en dit plus. "Stéphane Diarra a passé une échographie dans les heures qui ont suivi la rencontre face à l'AC Ajaccio. Ces premiers examens n'ont pas permis de déceler la nature exacte de la blessure de l'ailier stéphanois", précise le site dédié à l'ASSE. Avant d'ajouter : "En conséquence, ce dernier va passer des examens complémentaires, plus poussés, ce jeudi, selon nos informations. La nature de la blessure de Stéphane Diarra ainsi que sa durée d'indisponibilité seront donc connues en fin de semaine." Wait and see, donc...

