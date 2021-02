ASSE : des supporters ne lâchent pas Romeyer et Caiazzo avec une banderole cash

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Avec trois victoires et un résultat nul sur les quatre dernières rencontres de Ligue 1, l'ASSE semble aller mieux et s'est surtout donnée beaucoup d'air dans la course au maintien. Des performances salutaires alors que les raisons d'être inquiets étaient nombreuses.

Le Mercato chaotique à s'échiner en vain dans le dossier Mostafa Mohamed, la claque reçue face au derby contre l'OL ou encore l'élimination en Coupe de France contre Sochaux. Tant d'accrocs qui s'ajoutaient à une situation sportive compliquée et entraînaient le mécontentement de nombreux supporters.

Le départ du duo Romeyer - Caiazzo encore réclamé

Si Claude Puel et ses joueurs ont été plutôt épargnés par les critiques frontales des supporters, la présidence du club avec Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont subi des communiqués cinglants pour pointer du doigt leur action. et réclamer leur départ. Des revendications que les résultats récents n'ont visiblement pas changés. Le Progrès révèle en effet qu'une banderole au message assez explicite a été accroché à Geoffroy-Guichard. Ce qui rappelle à tous les observateurs des Verts qui la situation reste bien fragile...