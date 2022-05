ASSE : deux absents chez les Verts pour affronter Auxerre ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Au regard de leurs prestations, jeudi, à l'Abbé-Deschamps, pas certain que les supporters accueillent la nouvelle avec regrets. Mais le défenseur central de l'ASSE, Mickaël Nadé, et le milieu de terrain Lucas Gourna-Douath, entré en cours de match face à l'AJA, seraient d'ores et déjà absents pour le match retour, dimanche à 19 heures.

L'information est donnée par l'Equipe. Qui précise : "l'international français U19 a quitté le stade de l'Abbé-Deschamps à béquilles, jeudi soir. Il souffre d'une aponévrose plantaire. Il ne pourra donc pas jouer le match retour du barrage dimanche soir."

Pascal Dupraz, qui tiendra un point-presse demain samedi, devrait confirmer la nouvelle.

Pour résumer L'ASSE, qui est allée chercher le match nul sur la pelouse d'Auxerre jeudi soir en match de barrage (1-1), accueillera la formation de l'AJA dimanche à 19 heures dans le chaudron. Deux joueurs seraient d'ores et déjà forfait pour la rencontre.

Benjamin Danet

Rédacteur