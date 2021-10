ASSE : deux anciens Verts demandent le départ de Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

L'ASSE est à vendre depuis le printemps dernier et c'est manifestement une bonne nouvelle pour Patrick Revelli. Dans le Journal du Dimanche, l'ancien attaquant a résumé le fond de sa pensée sur le duo présidentiel de l'ASSE en une phrase : « Quand on n'est plus capable de gérer une affaire, mieux vaut la vendre. »

« Qu'ils vendent, ce serait la meilleure solution »

Le jour de ses 78 ans, mercredi dernier, Robert Nouzaret a abondé dans le même sens. « On n’entend plus Romeyer et Caïazzo, avait-il noté. Ont-ils encore l’envie ou la force de créer un climat favorable pour redresser la barre ? Ils ont annoncé qu’ils voulaient vendre le club. Qu’ils vendent et donnent la possibilité à d’autres personnes d’arriver avec des idées toutes nouvelles, fraîches. Ce serait la meilleure solution pour redonner un coup de fouet au club et à l’équipe ! »