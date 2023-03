ASSE : deux anciens Verts portés disparus en Suisse !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cédé à Lausanne-Ouchy, en L2 suisse, cet hiver, alors qu'il lui restait un an et demi de contrat à l'ASSE, Charles Abi n'a disputé qu'un match de Challenge League avec son nouveau club. Il était entré en jeu 15 minutes contre le FC Will (3-4) le 12 février. Sa seule et unique apparition puisqu'il n'a pas participé aux quatre matches de Lausanne-Ouchy, depuis. Une blessure est évoquée.

Selnaes n'a plus joué depuis la Coupe du monde

A noter qu'Ole Selnaes, autre ancien Vert, est lui aussi porté disparu en Suisse. Il n'a plus joué avec le FC Zurich depuis le 6 novembre dernier contre Lugano (0-2). Depuis la Coupe du monde, le Norvégien n'a plus foulé les pelouses de Super League.