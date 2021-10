ASSE : deux cadres de Puel en quête de rachat à Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Hamouma toujours muet

Cette saison, Romain Hamouma n'a pas encore brillé. L'attaquant n'a toujours pas trouvé le chemin des filets après 9 journées, ni délivré la moindre passe décisive...

Neyou beaucoup moins influent

Alors qu'il s'était dit « un peu émoussé » devant les médias, en conférence de presse, le Camerounais a enchaîné les titularisations depuis le début de la saison. Mais son rendement a été bien loin de celui qui était le sien lors de ses débuts prometteurs. Des débuts qu'il a bien du mal à confirmer depuis quelques mois déjà...

Pour résumer

Les deux vice-capitaines de l'ASSE, Romain Hamouma et Yvan Neyou, sont en dedans depuis le début de la saison. Le premier, prolongé sur le tard cet été, n'a toujours pas marqué. Et le second cherche lui aussi son meilleur niveau...