ASSE : deux chiffres déjà historiques pour Puel et sa bande

Nécessairement, cela rappellera des souvenirs aux plus anciens. Eux qui ont connu les grandes et belles heures de l'ASSE lorsque le club du Forez dominait le football français. Quarante plus tard, la donne a changé. Les Verts tentent, parfois, de s'immiscer en haut de tableau, ce qu'ils sont parvenus à faire depuis leur victoire à Marseille, jeudi dernier.

Le match nul, obtenu hier à Nantes (2-2), a permis aux jeunes pousses de Puel de se maintenir en tête. Et ce après 4 journées. Anecdotique ? Non, car comme le souligne le compte twitter de l'ASSE, il faut remonter à la saison 1979-1980 pour retrouver une telle position des Verts.

Par ailleurs, et c'est cette fois le statisticien Opta qui le souligne, en marquant hier sur la pelouse de La Beaujoire, pour l'ouverture du score, Adil Aouchiche est devenu" le deuxième plus jeune joueur à marquer pour l'ASSE en Ligue 1 au 21e siècle, après Kurt Zouma (17 ans et 23 jours contre Nice en novembre 2011 & 17 ans et 79 jours contre Sochaux en janvier 2012)."