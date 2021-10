ASSE : deux coups durs et un nouveau casse-tête pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Hier à Metz (1-1), l'ASSE a vu Wahbi Khazri inscrire le but de la saison, d'un lob de 68 mètres, plus longue distance jamais enregistrée en Ligue 1. C'était bien la seule bonne nouvelle de l'après-midi. Car les Verts ont offert très peu de jeu et, surtout, ils n'ont toujours pas gagné en championnat cette saison, ce qui fait qu'ils resteront derniers une semaine de plus. Mais ce n'est pas tout…

Mahdi Camara a été averti dans les dernières secondes de la partie. Or, il s'agit pour le milieu de terrain, reconverti latéral droit quand Yvann Maçon est aligné dans l'autre couloir, du troisième avertissement de la saison après ceux reçus à Marseille et contre Lyon. Il sera donc suspendu pour le déplacement à Troyes, après la mini-trêve internationale, le 21 novembre.

Ce qui devrait occasionner un nouveau casse-tête car Maçon a été sorti à la pause hier à Saint-Symphorien… Sans parler de la sortie sur blessure d'Yvan Neyou, bien amoché à la cheville et victime d’une « grosse entorse » selon les propres mots de Puel en conférence de presse.