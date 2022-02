ASSE : deux forfaits, Crivelli, son avenir, Clermont, Dupraz en grande forme

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Le groupe

"Moueffek est à l’arrêt pour des problèmes musculaires récurrents, Enzo Crivelli est également forfait. Pour le reste, le groupe est au complet. Faire des choix ? Ce sont de bons problèmes. Je ne vais pas me contredire, la seule sanction que j'inflige aux joueurs, c'est de faire des choix. Je suis à l'aise avec ça et je les explique aux joueurs."

Crivelli

"Je ne suis ni inquiet ni déçu concernant Enzo. Surtout, il ne faut pas qu'il se mette de pression. On savait qu'il avait une petite blessure."

Loin du chaudron

"Notre dernier match à l'extérieur, c'est une défaite. Je n'oublierai jamais cette défaite à Bergerac. Je ne crois pas à un relâchement, mais c'est la conduite du match qui m'importe. Il faut que l'on trouve de la constance pour faire tourner le compteur, nous n'avons que 18 points. Il est Helvète, le président de Clermont, non ? Ce sont de bons comptables en principe, mais ce match ne vaut que trois points."

Clermont

"Clermont est une équipe de Ligue 1 qui tient bien son rang. Le match est davantage important pour nous que pour eux. On peut battre des équipes mieux classées que nous, on vient de battre le 6e Montpellier. On va déjà jouer le match avant d'imaginer des break ou des débreaks. La saison prochaine ne me concernera pas, mais si l'ASSE joue deux derbys l'an prochain, un grand et un petit, cela m'ira bien. Plus il y a de rhonalpins, mieux c'est."

L'entraîneur de Clermont

"Je ne suis pas plus content que ça de retrouver Pascal Gastien.

La victoire contre Montpellier

"Ces trois buts contre Montpellier étaient un bon moment. C'est pour ces moments qu'on est passionné. J'ai apprécié ce que j'ai vu sur le terrain, et j'ai apprécié les tribunes. Il n'y a pas que Bernardoni que ça a rendu fou."

Propos retranscrits par nos confrères du Progrès

