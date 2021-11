ASSE : deux gros coups durs se confirment pour Puel !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l'ASSE a annoncé qu'Yvan Neyou souffrait d'une entorse depuis le match de Metz. Le milieu de terrain est out pour "au moins" trois semaines. Son compatriote camerounais Harold Moukoudi souffre de la cuisse et son retour n'est pas prévu avant le mois de décembre. Deux bien tristes diagnostics pour Claude Puel qui n'avait sans doute pas besoin de ça pour préparer le délicat Saint-Etienne - Clermont de ce dimanche (15h).

ℹ️ 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹



Respectivement touchés contre Metz et Angers, 𝗬𝘃𝗮𝗻 𝗡𝗲𝘆𝗼𝘂 et 𝗛𝗮𝗿𝗼𝗹𝗱 𝗠𝗼𝘂𝗸𝗼𝘂𝗱𝗶 sont indisponibles pour plusieurs semaines.



