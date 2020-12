ASSE : deux problèmes à venir avec la révélation Neyou ?

Arrivé à Saint-Etienne en provenance de la réserve de Braga dans l'anonymat le plus total, Yvan Neyou n'a eu besoin que d'une mi-temps contre le PSG en finale de la Coupe de France pour mettre tout le monde d'accord. Depuis, tout va bien pour le milieu de terrain camerounais. Mais on apprend dans L'Equipe du jour que le joueur passé par Auxerre et Sedan a aussi un côté sombre, qui concerne sa personnalité, son physique mais aussi son entourage. C'est l'ancien entraîneur des gardiens du CSSA Régis Roch qui la dévoile…

"C’est l’archétype de la nouvelle génération"

« C’est un garçon attachant et très sûr de lui, a expliqué Roch au quotidien sportif. Il a une vraie force intérieure. Après, ça peut être : « Cause toujours… tu m’intéresses ! » C’est l’archétype de la nouvelle génération. Il souffrait de problèmes de dos, à cause d’une colonne vertébrale bizarre, pas loin d’une malformation. Et il terminait mal ses actions. Il avait aussi un agent particulier. Un beau jour (de juillet 2016), on apprend qu’il est pressenti au PSG. Un autre, à Lens. Au final, il est parti à Laval (le 31 janvier 2017). »

Peut-être que son parcours accidenté lui a appris à écouter davantage les conseils. Et que ses problèmes de dos ont été résolus. Car vu l'importance qu'il a prise à Saint-Etienne, il ne faudrait pas qu'Yvan Neyou replonge dans ses travers de jeunesse…