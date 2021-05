ASSE : deux immenses menaces planent sur les Verts à Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Battre le MHSC à la Mosson ne sera pas une sinécure pour l’ASSE. Surtout quand on se penche sur les statistiques d'avant-match. On peut ainsi se rendre compte que le club héraultais est la formation de Ligue 1 qui marque le plus de buts de la tête cette saison avec 17 réalisations.

Suivent l’OM et l’AS Monaco, avec chacun 12 buts à leur actif. Pour ne rien arranger aux affaires de Claude Puel, le bilan de Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC peut faire trembler les Verts avant le début de la rencontre (17h05).

Le MHSC de Der Zakarian, 7e de L1 depuis la saison 2018-2019

Depuis l’exercice 2018-2019, MDZ a récolté pas moins de 146 points, ce qui classe Montpellier au 7e rang des formations de première division sur cette période ! Les Verts son prévenus.