ASSE : deux jeunes marquent encore des points

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

« Certains jeunes ont marqué des points. On essaie de voir les qualités et défauts de chacun »... Laurent Batlles avait livré ses impressions après la victoire des Verts contre Le Puy (1-0), et forcément, parmi les joueurs qui ont marqué des points au stade Massot, il y avait Antoine Gauthier, unique buteur de la partie.

Rivera et Aiki ont séduit eux aussi

A 18 ans, le jeune milieu offensif, positionné en soutien de Jean-Philippe Krasso, aura non seulement marqué un joli but, d'une frappe enroulée du gauche, mais également donné de bons ballons, notamment à Ayman Aiki, montrant sa patte gauche et un QI foot intéressant. Depuis le début de la préparation, Gauthier marque des points, lui qui a adressé une passe décisive pour Krasso vendredi dernier face à Grenoble (1-1), et il en est de même pour un autre « petit nouveau » en la personne de Louis Mouton. Passé professionnel en juin, avec un contrat d'un an, le milieu défensif (20 ans) s'est montré convaincant à chacune de ses apparitions. Faisant preuve d'un beau volume et de justesse dans ses transmissions, apportant de la fluidité au jeu, il semble avoir séduit Batlles. Buteur lors du premier match de préparation contre Evian (3-0), Ayman Aiki a lui aussi pu se montrer. A tout juste 17 ans, le néo-pro, considéré comme la « pépite » du centre de formation, a fait parler ses qualités de vitesse et de dribbles dans un rôle de piston gauche où il pourrait avoir un coup à jouer cette saison. Si Abdoulaye Bakayoko fait partie des jeunes qui ont eu le plus de temps de jeu jusqu'ici, l'autre principale satisfaction de cette première partie de préparation se nomme Maxence Rivera. Après une dernière saison décevante, où il n'avait pas eu les faveurs de Claude Puel et Pascal Dupraz, le petit milieu offensif (20 ans) a notamment brillé à son entrée en jeu au Puy. Incisif, inspiré, il a initié les rares mouvements intéressants d'une seconde mi-temps assez terne, à Massot, avec notamment un bon centre pour Charles Abi et une frappe qui lui a valu les applaudissements du public. De quoi lui redonner confiance. Et convaincre son nouveau coach ?