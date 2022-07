ASSE : deux joueurs dont une recrue sortent déjà du lot à l’entraînement

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Certaines têtes découvrent les installations, d’autres les connaissent par cœur, mais tous font connaissance avec un nouveau groupe et un nouveau coach. Les entraînements ont repris depuis une semaine à l’Étrat et cette saison plus que jamais, les cartes sont entièrement redistribuées à l’ASSE. C’est donc l’occasion pour certains de se faire remarquer et deux joueurs ont déjà tiré leur épingle du jeu.

Des milieux à trois poumons

Au cours des premiers entraînements les Verts ont eu droit en grande partie à des exercices de remise en forme et un test de VMA. L’occasion pour le staff d’identifier les carences physiques de l’équipe mais aussi au coach de repérer les plus prêts et les plus motivés. À ce petit jeu là ce sont Dylan Chambost et Aïmen Moueffek qui se sont démarqués d’après Mohamed Toubache-Ter.

Des points marqués pour intégrer l'équipe type

Si l’on ne doutait pas de la grinta et de l’endurance de Moueffek qui s’est toujours démarqué par son intensité dans les efforts sur le terrain, l’ancien troyen Dylan Chambost pourrait surprendre par son volume au milieu de terrain.

Dans le système en 3-4-3 de Laurent Batlles, l’endurance des milieux est primordiale pour tenir l’adversaire. Une première indiscrétion qui pourrait faire avancer Batlles dans la composition de son 11 ?

.@ChambostDylan, épatant lors des tests physiques !!



& ne parlons même pas d’Aïmen Moueffek qui est très affuté. (Si son corps le laisse tranquille, ça peut faire très mal) #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 30, 2022

