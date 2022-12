ASSE : deux joueurs ont marqué des points, Batlles prêt à relancer Palencia ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Une victoire contre Grenoble (3-1), une défaite face à l'AC Ajaccio (0-1) et pour finir un match reporté contre Troyes. Avant de retrouver la L2 à Annecy, lundi, l'ASSE avait trois matches de préparation à son programme pour meubler la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar, et elle n'en aura donc disputé que deux à cause du gel, à Besançon, où l'ESTAC n'a pas voulu prendre le moindre risque. Les Verts avaient remporté leur premier match de préparation dans le froid de L'Etrat, face à Grenoble, avec notamment un dernier but du revenant Faouzi Ghoulam, sur penalty. Comme l'Algérien, les jeunes Mathys Saban et Abdoulaye Sidibé s'étaient illustrés. Saban (20 ans) s'était déjà mis en évidence lors de ses dernières entrées en jeu en L2 et il avait inscrit un but en amical contre Goal FC (3-0) avant le départ en vacances. L'ailier gauche est de de bonnes dispositions et il ne serait pas surprenant que Batlles le fasse débuter à Annecy.

Owusu a pu se montrer

Sidibé (20 ans), lui, refait surface après une longue traversée du désert. Le jeune ailier franco-sénégalais, titulaire lors de la campagne victorieuse de Gambardella en 2019, a réalisé un bon début de saison en réserve. Appelé par Batlles à la reprise de l'entraînement, il s'est illustré contre Grenoble avec sa vitesse, provoquant les deux penaltys qui ont permis aux Verts de s'imposer. L'autre grand gagnant de cette coupure internationale pourrait se nommer Sergi Palencia . Même si le club ne le retiendrait pas en cas de proposition au Mercato, le latéral espagnol a débuté contre Grenoble, comme piston droit, avec Léo Pétrot aligné en tant que piston gauche. Une option plutôt défensive qui traduit la volonté de Batlles de solidifier son équipe, plus mauvaise défense de L2. Et comme à droite, Yvann Maçon n'est plus là et qu'il ne reste plus que le jeune Anas Namri, lequel n'a pas vraiment donné de garanties lors de ses dernières apparitions... A noter encore que Saidou Sow avait été en difficulté contre Grenoble, où le but isérois avait été inscrit suite à un dégagement raté de sa part. Le défenseur guinéen avait enchaîné par une bonne mi-temps contre Ajaccio mais l'option privilégiée pour lui est celle d'un départ cet hiver. Parmi les jeunes testés, le milieu défensif Bires Owusu, aligné en défense centrale, aura fait bonne figure contre Grenoble avant de provoquer le penalty de la défaite face à Ajaccio. La suspension de Jimmy Giraudon lors des deux prochaines journées de L2 pourrait lui ouvrir une petite porte. A voir...