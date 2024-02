ASSE : deux mauvaises nouvelles confirmées pour Dall'Oglio avant Angers

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'AS Saint-Étienne, qui reste sur une large victoire contre Troyes (5-0) le week-end dernier, tentera d'enchaîner ce samedi (15h) sur la pelouse d'Angers. À quelques heures de ce match, l'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux, a dévoilé son groupe pour affronter les Verts.

Deux retours de taille dans le groupe d'Angers

Comme attendu, Yahia Fofana, qui vient de remporter la CAN 2024 avec la Côte d'Ivoire, et Loïs Diony, absent lors des trois derniers matchs en raison d'une blessure aux côtes, ont fait leur retour dans le groupe angevin. Deux mauvaises nouvelles pour Olivier Dall'Oglio et les Verts...

Le groupe du SCO d'Angers : Fofana, Zinga - Bamba, Camara, Hountondji, Hanin, Raolisoa, Lefort, Valery - Abdelli, Lopy, Capelle - Ferhat, Diony, Hunou, Lepaul, Niane, El Melali.

Podcast Men's Up Life