ASSE : deux mauvaises nouvelles en vue avant l’OL, les Gones ont la rage avant le derby !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Deux bonnes nouvelles pourraient tomber pour l’OL en vue du derby contre l’ASSE. D’après L’Équipe, Peter Bosz garde l’espoir de récupérer Islam Slimani et Jason Denayer (problèmes musculaires), mais aussi Jérôme Boateng (entorse) dimanche en clôture de la 9e journée de L1 (20h45).

« On espère encore, on verra l'évolution », a indiqué l'entraîneur de l'OL. Toutefois, selon Le Progrès, le défenseur allemand semble être le plus prêt des trois pour disputer ce match de Ligue 1. En marge de ces évolutions, le quotidien régional nous apprend que les Gones sont déjà tournés vers le derby contre l’ASSE alors qu’ils ont pourtant un match de Ligue Europa à jouer contre les Danois de Bröndby (18h45) !

« Le 123e derby à Geoffroy-Guichard est déjà dans tous les esprits. Et c’est toute la problématique de cette réception de Bröndby jeudi soir qui, pour l’OL, nécessite un minimum de concentration et d’application », peut-on ainsi lire chez nos confrères. Les Verts sont prévenus.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 UN DERBY POUR SURVIVRE !

L’ASSE est au bord du gouffre avant d’affronter l’OL ! Un mauvais résultat pourrait annoncer de gros chamboulements au sein du club !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/y8Q5UJG2mF — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 28, 2021