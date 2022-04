ASSE : deux nouveaux coups durs plutôt qu'un pour Dupraz !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Averti contre Monaco (1-4), Wahbi Khazri sera suspendu pour le déplacement de l'ASSE à Nice dans deux week-ends. Pas une bonne nouvelle, évidemment, tant le capitaine des Verts est important pour l'équiper de Pascal Dupraz. De plus, sorti sur blessure peu avant la mi-temps, Gabriel Silva a été victime d'un incident musculaire face à l'ASM. Selon nos informations, on ne devrait plus revoir le Brésilien sur les terrains de L1 cette saison...

Laurent HESS

Rédacteur