ASSE : deux nouvelles inquiétantes tombent avant Brest

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L’ASSE ne peut pas rester éternellement sur l’immense déception du Parc. Alors qu’un point aurait semblé mérité, les hommes de Claude Puel ont fini par céder devant un PSG ultra-motivé dans les derniers instants du match (2-3). Les Verts ont bien l’intention de se remettre d’aplomb samedi contre le Stade Brestois, qui ne viendra néanmoins pas à Geoffroy-Guichard en victime expiatoire. Pire pour l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a rappelé Romain Faivre et Gaëtan Charbonnier dans le groupe brestois.

Il ne s’agit pas d’une excellente nouvelle pour les Verts étant donné que le premier compile 5 buts et 4 passes décisives cette saison, tandis que le second totalise 4 réalisations en faveur du SB29. En revanche, Ouest France rappelle que les Bretons seront privés de six joueurs : Sébastien Cibois (cheville), Christophe Hérelle (genou), Paul Lasne (genou), Romain Philippoteaux (cuisse) sont blessés, Jean Lucas et Steve Mounié sont suspendus.

« Entière confiance aux joueurs au départ à Saint-Étienne »

« Jean Lucas ne sera pas là, Hugo Magnetti a de grandes chances de jouer à Saint-Etienne, ajoute le coach du Stade Brestois. C’est un garçon qui travaille depuis qu’on l’a. Il avance, il cherche à progresser, il a un bon état d’esprit, il se remet en question chaque semaine. Pour un jeune joueur, c’est bien d’avoir une mentalité comme ça. Et on s’aperçoit que quand on a besoin de lui, il est prêt. Steve est titulaire depuis un bout de temps, avec ses caractéristiques. On s’adapte à chacun, il y aura des choix à faire mais ça ne m’inquiète pas plus que ça car je fais entièrement confiance aux joueurs qui vont se présenter au départ à Saint-Étienne. »