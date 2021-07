ASSE : deux problèmes pourraient déjà plomber le début de saison des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Les supporters de l’ASSE ont applaudi la prolongation de Romain Hamouma cette semaine. En revanche, ces derniers savent que l’attaquant des Verts ne pourra pas tout faire tout seul la saison prochaine malgré toute sa bonne foi. Hier, par exemple, les hommes de Claude se sont inclinés en amical contre Clermont (2-3) en gâchant plusieurs munitions en attaque. Une constante depuis des mois dans le Forez...

« Je trouve que nous avons fait une très bonne entame, avec beaucoup d'intensité. On a récupéré beaucoup de ballons. Malheureusement, on a gâché. Nous avons eu beaucoup de situations de frappes avec lesquelles on devait faire la différence. C'est dommage, nous n'avons pas su capitaliser », a déjà pesté Puel devant la presse.

Autre écueil à gérer pour le coach de l’ASSE, qu’il connaît déjà : l’état de forme disparate de ses joueurs. « J'ai l'impression de vivre un peu ce qu'on a vécu toute la saison (dernière) avec des impondérables, à tout moment, il faut s'adapter, a-t-il ajouté. La saison dernière, on a répondu présent. Et ce groupe-là aura un an de plus de vécu dans la difficulté. On avait bien terminé, en faisant des matches costauds. Il faut retrouver de la cohésion. »

