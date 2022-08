ASSE : deux solutions de plus pour Batlles avant Nîmes ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L'ASSE a mal débuté sa saison de L2 samedi en s'inclinant à Dijon (1-2), et Laurent Batlles n'a pas manqué de fustiger la prestation de son équipe. Sortis à la mi-temps, Yvann Maçon et Zaydou Youssouf ont été plus que décevants, et Denis Bouanga a trouvé le moyen de se faire expulser en fin de rencontre pour des mots adressés à l'arbitre.

Moueffek et Abi vont reprendre

Des changements sont donc à attendre pour la réception de Nîmes, samedi. Un match qui pourrait voir le retour de deux joueurs. En effet, Aimen Moueffek (ischios) et Charles Abi (ischios), en phase de reprise, pourraient réintégrer les séances collectives sous peu. Révélation de la campagne de matches amicaux, Antoine Gauthier souffre quant à lui du dos et son retour n'est pas encore programmé. Quant à Dylan Chambost (poignet), il devrait retrouver la compétition début septembre.