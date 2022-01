ASSE : deux stats accablent encore plus les Verts

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Battus samedi par le RC Lens (1-2), les Verts comptent 12 points après 20 journées de L1. A 18 journées de la fin du championnat, leur opération maintien semble de plus en plus compliquée. Et une stat ne va rassurer personne. En effet, comme le révèle le site Pokerstars, sur les 7 équipes ayant totalisé seulement 12 points au soir de la 20e journée, toutes ont été reléguées en fin de saison...

4 défaites consécutives à Geoffroy-Guichard, une première depuis 14 ans

Et en s'inclinant contre Lens, l'ASSE a enchaîné une 4ème défaite de suite à domicile. Une première depuis l’automne 2008...

