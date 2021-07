ASSE : deux surprises à l’entraînement des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Claude Puel peut se réjouir. Ce vendredi, deux joueurs sont revenus à l’entraînement. Il s’agit de Romain Hamouma et d'Alexandros Katranis. L’attaquant français vient de prolonger d’un an son contrat, il rejoint le groupe pour retrouver du rythme. Et le second revient d’un prêt en Turquie où il jouait pour Hatayspor.

Les Verts sont tout de même très calmes sur le marché des transferts. Pourtant, le club doit faire mieux que l’année dernière, les Stéphanois ont fini à la 11e place en 2020-2021. Toutefois, les arrivées de ces deux joueurs vont faire un bien fou à Claude Puel. Pas certain, toutefois, qu'il puisse compter sur eux pour le match amical qui a lieu demain face au Clermont Foot, qui vient d’être promu en Ligue 1 pour la saison 2021-2022.

🔙 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘀 𝗞𝗮𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝘀 🇬🇷 effectue également son retour au Centre sportif Robert-Herbin.



Notre latéral grec revient de prêt d'Hatayspor 🇹🇷. pic.twitter.com/ksld02fzqQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 23, 2021