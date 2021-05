ASSE : deux surprises dans le onze de Puel face à l'OM ?

Même sans public, même loin des sommets, un match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille reste à part au niveau du football français. Parce qu'il s'agit des deux clubs les plus aimés de l'Hexagone, parce que leur rivalité depuis les années 70 a toujours été grande et parce que leur palmarès est aussi impressionnant que leurs stades sont habituellement chauds.

Debuchy incertain, Neyou et Trauco titulaires ?

C'est peut-être parce qu'il s'agit justement d'un match pas comme les autres que Claude Puel pourrait être tenté de prendre des risques, certes mesurés, avec deux de ses habituels titulaires. On sait, en effet, que le manager des Verts n'aime pas relancer immédiatement des éléments convalescents. Selon L'Equipe, il devrait faire une entorse à la règle ce dimanche.

Victime d'une entorse de la cheville gauche contre Bordeaux (4-1) le 11 avril, Yvan Neyou a fait son retour dans le groupe, de même que Miguel Trauco, qu'un ongle incarné a empêché de jouer à Montpellier (2-1) dimanche dernier. Eh bien, le milieu de terrain et le latéral gauche sont annoncés titulaires par le quotidien sportif. Un doute subsiste en revanche sur la participation de Mathieu Debuchy, qui souffre d'un tendon d'une cheville.