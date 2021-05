ASSE : deux Verts ont vraiment marqué des points à Lille

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Saison terminée pour Harold Moukoudi (lésion aux ischio-jambiers), et Pape Cissé forfait pour la rencontre... Claude Puel se déplaçait chez le leader lillois sans ses deux géants défenseurs centraux, titulaires depuis cet hiver. Mais dimanche dernier, le Castrais a pu compter sur une charnière centrale efficace. Avec les titularisations de Timothée Kolodziejczak et Saïdou Sow, son équipe n'a pas encaissé de but face à la quatrième meilleure attaque de Ligue 1. Et le duo y a été pour beaucoup. Les deux défenseurs ont su museler l'attaque lilloise emmenée par Burak Yilmaz, qui a eu peu d'espace durant toute la rencontre. Au total, les hommes de Christophe Galtier n'ont réussi que trois tirs cadrés. Peu inquiétée en première période, la défense new look de l'ASSE a eu un peu plus de travail en seconde mi-temps. Mais il a fallu attendre la 90e minute pour voir les deux plus belles occassions des Dogues. Après le coup franc de Yazici arrêté par Étienne Green, c'est Sow qui s'est interposé devant Yilmaz. Un sauvetage qui met en avant la prestation de l'international guinéen solide de A à Z au stade Pierre Mauroy, malgré l'adversité.

Sow de plus en plus imposant, Kolo revient bien

Dans une défense à quatre, Sow et Kolo avaient déjà été alignés ensemble à deux reprises. Face à Montpellier (0-1, 9e journée), puis à Monaco (2-2, 17e journée). Mais ils n'avaient pas été aussi solides que face aux Dogues. Déjà intéressant contre l'Olympique de Marseille (1-0), après avoir remplacé Moukoudi, Kolo s'est encore montré à son avantage dans le Nord, coupant à de nombreuses reprises les transmissions adverses (8 dégagements défensifs) et relançant proprement. En grande difficulté cette saison, et mis à l'écart depuis la défaite contre Monaco (0-4, 30e journée), l'ancien des Tigres finit sur une bonne note. Sow, lui, n'avait plus joué depuis ce même match contre les Monégasques. Et pour sa 14e apparition en Ligue 1 sous le maillot vert, il a été particulièrement convaincant, que ce soit dans l'impact physique mais aussi balle au pied, à l'image de sa superbe ouverture vers Denis Bouanga en début de rencontre.

Le Guinéen n'a manqué qu'une seule intervention, mais sans conséquences pour l'équipe. Cette saison, le jeune défenseur fait partie des 17 joueurs du centre de formation utilisés par Claude Puel. Une belle trouvaille pour l'entraîneur des Verts, qui est venu le chercher chez les U19. Alors que le Castrais devrait pouvoir compter sur Moukoudi la saison prochaine, Cissé, prêté par Olympiakos, repartira sans doute en Grèce. Comme Kolo, de retour en grâce et à son niveau, Sow pourrait donc prétendre à gagner davantage de temps de jeu. Une certitude : son aîné et lui ont marqué des points à Lille.