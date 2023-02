ASSE - Dijon : Batlles a recadré Krasso, soigne ses blessés et lâche des indices sur son onze 

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le point médical de l’ASSE

« Charbonnier à repris l'entraînement, Appiah est grippé. On verra demain comment ce se passe. Kader (Bamba) et Anto (Briancon) sont toujours en phase de reprise mais sont en avance. Il faudra être très prudent avec le retour d'Antho qui est très impatient de reprendre avec nous. C'est le docteur qui prendra la décision finale même s'il espère être présent à Nîmes. C'est un groupe neuf qui se construit. On va voir si on intègre Pavlovic qui part de très très loin. Il n'a pas joué depuis très longtemps.

Vers une prise de risques assumée face à Dijon

« On a été intéressant dans l'intensité. Il y a de fortes chances qu'on reconduisent le même schéma mais aussi qu'on le fasse évoluer. Laminé (Fomba) peut prétendre aussi jouer dans le même registre que Thomas Monconduit. Wadji à marqué, il nous a permis de faire reculer l'équipe adverse. Je ne veux pas me cantonner qu'à l'association Krasso-Charbonnier. Aujourd'hui, l'important est de remporter nos matches et peu importe si on les gagne tous comme samedi. Il peut être important de prendre des risques.

Batlles a recadré Krasso

« L'implication défensive et offensive de Jipe (Krasso) est importante. Il a été cherche des choses qu'il n’était pas allé chercher depuis un moment. Il s'est impliqué aussi dans la vie de groupe. Je lui avais demandé de plus s'investir. »

Le travail des Verts avant le DFCO

« On a fait trois matches dans la semaine et deux grosses séances d'entraînement. Il fallait voir ou on mettait le curseur lors de la séance. Le tennis ballon permet de travailler la valeur technique. Dijon a beaucoup de joueurs à valeur athlétique, ils ont du mal offensivement avec un entraîneur que je connais bien. »