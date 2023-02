ASSE - Dijon : Batlles nomme le maillot fort des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE est-elle enfin de retour aux affaires ? S’il est encore bien trop tôt pour l’affirmer haut et fort, les Verts viennent d’enchaîner deux victoires pleines d’aplomb qui lui permettent de sortir de la zone rouge en Ligue 2. Hier, Laurent Batlles a particulièrement apprécié l’état d’esprit de ses joueurs.

« On a réussi à confirmer la victoire contre Annecy et j’ai vu des choses très intéressantes, notamment avec des attitudes différentes », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match. Un joueur de l’ASSE a retenu son attention : Thomas Monconduit, qui performe dans le dispositif tactique mis en place avec succès contre Annecy et donc Dijon.

« J’ai trouvé qu’on a été très performant défensivement, les trois axiaux ont apporté, comme Thomas en fonction de ce qu’on travaille à l’entraînement et de son positionnement », a-t-il analysé. « Thomas crée une supériorité, on peut avancer plus fort quand on défend. Quand on récupère le ballon, il y a souvent des joueurs libres et JP qui décroche un peu pour nous offrir la solution. Plus on est au milieu, plus c’est facile de construire », a ajouté Victor Lobry. Bon pour le moral.