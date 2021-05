ASSE - Dijon FCO (0-1) : les notes des Verts, trop tendres pour la lanterne rouge

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

GREEN (5)

Le jeune portier a été sauvé par sa barre transversale sur le penalty de Konaté (77e), la 8e frappe adverse renvoyée par ses montants en 8 matches. Mais cette fois, la baraka n'a pas suffi. Il n'a rien pu faire sur la frappe enroulée victorieuse de Kamara. Une bonne sortie devant Konaté (59e).

CAMARA (4)

Latéral droit en l'absence de Debuchy, le nouveau capitaine des Verts s'est montré offensif d'entrée avec un bon centre pour Aouchiche (7e). Mais Kamara l'a éliminé sur son but. Moins à l'aise qu'au milieu, où son absence s'est ressentie.

SOW (5)

A son avantage lors des rencontres précédentes, le jeune guinéen a parfois eu du mal à museler le remuant Konaté. Mais il s'est accroché. Une tête à côté (84e).

KOLO (5)

Un bon début de match, à l'image de l'équipe, avec des jaillissements. Avant de baisser le pied.

SILVA (4)

Un penalty concédé pour une charge sur Konaté (77e). Préféré à Trauco, il n'a pas la qualité de pied et de centre du Péruvien...

GOURNA (5), puis MOUEFFEK

Devant la défense, Gourna a été très présent. Agressif, il n'a pas hésité à se projeter même s'il a eu du déchet. Remplacé par MOUEFFEK, qui a laissé l'équipe finir à 10 à cause d'une blessure musculaire.

NEYOU (4), puis YOUSSOUF

Moins tranchant que Gourna à la récupération, Neyou a manqué de simplicité dans son jeu, multipliant les touches de balles inutiles. Pas le meilleur moyen de mettre l'équipe sur les bons rails... Remplacé par YOUSSOUF, peu en vue.

NORDIN (3), puis LHERY

Son son aile droite, Nordin a expédié une volée du gauche dans les nuages (7e) et il n'a pas réussi à conclure, à un mètre du but dijonnais (52e). Peu inspiré, voire emprunté, il a laissé sa place au jeune LHERY, qui pour sa première apparition a manqué le cadre après une bonne percée balle au pied (82e).

AOUCHICHE (4)

En meneur de jeu derrière trois attaquants, le Titi parisien a trouvé le poteau d'entrée (7e) et il s'est signalé par une belle ouverture par Bouanga (10e), puis en fin de match par une frappe qui a obligé Allagbe à se détendre (84e). Mais c'est à peu près tout.

BOUANGA (3), puis RIVERA

Bouanga a buté sur Allagbe (10e) et s'est illustré par une bonne remise de la tête pour Nordin (18e). Mais il n'a pas été à son avantage. Du tout. Remplacé par RIVERA, auteur d'une entrée dynamique mais vaine puisqu'il termine sa saison avec 0 but et 0 passe décisive...

KHAZRI (3), puis SABAN

En pointe, Khazri, homme-clé du sprint final des Verts, a multiplié les appels mais il n'a jamais réussi à se montrer dangereux. Remplacé par le jeune SABAN, tout aussi improductif pour son baptême en L1.