ASSE : Puel explique un de ses ultimes choix perdants

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Et de 8 défaites à domicile cette saison, 16 au total... Pour sa « der », l'ASSE a déçu dimanche en se faisant surprendre par Dijon (0-1), qui comptait pourtant pas moins de 15 absents et venait d'encaisser 17 buts lors de ses quatre derniers matches. Les Verts, privés de plusieurs cadres (Debuchy, Hamouma, Cissé, Trauco), sont passés à côté de leur match, à l'image de Gabriel Silva, en difficulté à gauche et qui a notamment provoqué un penalty raté par Konaté.

Il a voulu récompenser Silva

« Trauco va partir en sélection, il a des échéances importantes avec le Pérou, la Copa America, et il a beaucoup donné, a expliqué Claude Puel. C'était l'occasion de faire jouer Gaby. Il est revenu à un bon niveau dans son punch, sa vivacité. C'était important de le récompenser. Il a su garder le cap. »