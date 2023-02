ASSE – Dijon : Krasso encore décisif, une défense enfin solide... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (5,5)

Un match très tranquille pour le portier des Verts, qui n'a quasiment rien eu à faire. Il s'est fait plaisir sur un coup franc de Le Bihan (75e).



APPIAH (6)

Axial droit dans la défense à trois reconduite par Batlles, l'ancien nantais a bien géré. Il faut dire qu'en face, c'était le néant !

SOW (6)

De la tête, il a tout pris. Un retour devant Soumaré (42e), des interventions franches, pas de boulette... il a sorti un bon match.



PETROT (6)

Un tacle en retard sur Soumaré (15e) mais à part ça, il a assuré. Sans doute son meilleur match depuis son retour au bercail l'été dernier.

CAFARO (4)

Piston droit, l'ancien rémois a été beaucoup moins inspiré que face à Annecy. Et il a un peu trop souvent oublié de défendre...

MOUEFFEK (non noté), puis LOBRY (5)

Victime d'une alerte musculaire, Moueffek a rapidement cédé sa place à LOBRY. L'ancien palois a déployé son activité habituelle. Et raté sa grosse occasion habituelle, en expédiant sa frappe dans les nuages (87e)...



MONCONDUIT (5)

Devant la défense, dans son rôle hybride, l'ancien Merlu a eu de l'impact avec son pressing. Mais aussi du déchet dans ses passes, surtout son jeu long.

BOUCHOUARI (5), puis FOMBA

Bouchouari a inscrit son premier but en Vert grâce à sa frappe contrée par Congré. A part ça, il a quand même un peu trop tricoté... Remplacé par FOMBA, auteur d'une entrée dynamique.



NKOUNKOU (4,5)

Sur son côté gauche, Nkounkou n'a pas eu du tout le même apport que face à Annecy. Mais il a quand même un peu mieux défendu que Cafaro.

KRASSO (7)

Auteur de son 11e but de la saison sur un superbe enchaînement avec Charbonnier, Krasso a servi Bouchouari sur le deuxième but. Vraiment au dessus du lot techniquement. Un festival côté gauche (70e). Même s'il est parfois trop facile, le doute n'est plus permis : il est fort !



CHARBONNIER (non noté), puis WADJI (4)

Après avoir délivré une passe décisive impeccable pour Krasso, Charbonnier s'est blessé et a assisté à la fin du match avec des béquilles. Le gros hic de la rencontre. Remplacé par WADJI, qui a pressé et couru, mais dans le vide, glissant un peu trop souvent.