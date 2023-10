ASSE - Angers : Diony félicite les Verts et le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Angers s'est incliné face à l'ASSE (0-2) hier dans un Chaudron en ébullition et Loïs Diony, pour son retour, n'a pas été en réussite, lui qui a notamment vu Etienne Green et Léo Pétrot l'empêcher de marquer un but en première mi-temps. Mais à son passage en zone mixte, l'attaquant a été beau joueur.

"L'ambiance est toujours aussi magnifique"

"Cela m'a fait plaisir de revenir à "Sainté", a-t-il confié. On a fait une bonne première mi-temps mais on n'a pas réussi à marquer et les Verts nous ont piqués au retour des vestiaires.Le deuxième but nous a fait mal. On était sur cinq victoires, il faudra repartir de l'avant dès samedi." Et à lui d'ajouter... "On est déçus d'avoir perdu, on a vu qu'on devait encore s'améliorer, mais jouer dans des ambiances pareilles... L'ambiance est toujours aussi magnifique ici, ça te donne envie de t'arracher encore plus. Quand ça pousse comme ça, on ne peut que se surpasser." Classe, Diony !

