ASSE : DNCG, état des finances… Caïazzo et Romeyer poussés à vendre avant l’été ?

Si le processus de la vente de l’ASSE est reparti de plus belle ces dernières semaines, c’est d’abord parce que les Verts ont la nécessité de changer de main quel que soit l’issue de la saison.

Après avoir rédigé un papier sur la vente du club dans L’Equipe, Bernard Lions a livré quelques indiscrétions visant à mieux comprendre la situation dans un entretien à France Bleu Saint-Etienne Loire. Les paramètres économiques du club y sont détaillés.

Un passage devant la DNCG serein le 21 novembre mais des soucis dès le 1er juillet ?

« Le club n’aura pas de soucis financiers cette saison, ils vont passer devant la DNCG le mardi 21 novembre sans problème et il affichera un budget d’exploitation à l’équilibre au 30 juin 2024. Le problème c’est qu’ensuite, si le club monte en L1, il faudra dégager de l’argent pour reconstruire une équipe compétitive et rester en première division. Si le club ne monte pas, il n’y aura plus de liquidités et plus de trésorerie pour repartir, d’où la nécessité de relancer le processus de vente aujourd’hui. Avec deux objectifs, essayer de pouvoir être proactif sur le mercato d’hiver pour assurer la remontée et ensuite d’assurer la pérennité du club au-delà de deux saisons après la relégation », a expliqué le grand reporter de L’Equipe.

