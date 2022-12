ASSE : Dreyer et Namri ont pris l’eau, Pintor désastreux… Les notes des Verts à Annecy

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Note du match : 08/20

Homme du match : Matthieu Dreyer (2)

Dreyer (2) : coupable d’une grossière erreur sur le deuxième but de Sahi Dion (51e), le portier des Verts n’est que trop peu décisif. A Annecy, il a souffert de la comparaison avec Florian Escales. En plus de ça, il ne nous a pas rassuré par son jeu au pied, nous a fait trembler à chaque coup-franc de Yohan Demoncy et n’a capté aucun ballon.

Namri (2) : effacé comme un bleu par Bastian sur le premier but, souvent jongler par Shamal (notamment sur le deuxième but), l’ancien Troyen n’a pas vraiment confirmé depuis sa bonne première au poste de latéral droit. Avec l’arrivée attendue de Dennis Appiah, il devrait rapidement glisser sur le banc. Remplacé à la fin par Saïdou Sow (89e), qui a trouvé le temps de prendre un carton jaune.

Briançon (5) : s’il a dézoné sur le premier but pour compenser le duel perdu par Namri, le capitaine des Verts a globalement plus rattrapé de coups qu’il n’a commis d’erreurs. L’un des moins en difficulté derrière.

Nadé (3) : remplaçant de Jimmy Giraudon (suspendu), l’ancien stoppeur de QRM s’est un peu trop livré sur les deux buts. Notamment aspiré sur l’action du premier but où il laisse Sahi sans marquage.

Petrot (5) : l’ex Lorientais a redonné de l’espoir aux Verts en marquant à quinze minutes du terme sur un cafouillage (76e). Avant cela, il est passé proche de sauver l’ASSE du 2-0 mais son dégagement sur la ligne a fini sur un Matthieu Dreyer pataud à se replacer…

Lobry (5,5) : s’il ne réussit pas tout, on ne peut pas reprocher au milieu des Verts son investissement. Défensivement, il bataille. Offensivement, il propose et se procure même des occasions (quel sauvetage d’Escales sur sa tête à bout portant de la 32e minute !). Le meilleur stéphanois sur le pré. Remplacé par Louis Mouton (80e).

Moueffek (3) : préféré à Louis Mouton au coup d’envoi, le joueur formé à l’Etrat n’était pas dans un grand jour. Battu dans l’impact durant la première demi-heure, coupable de plusieurs pertes de balles, il est sorti dès la 57e minute. Remplacé par un Abdoulaye Sidibé, qui a amené du dynamisme offensivement.

Bouchouari (3) : si brillant en début de saison, le jeune Marocain ne s’est pas servi du bon parcours des Lions de l’Atlas au Mondial pour prendre de l’inspiration. Il tourne à nouveau à l’ordinaire.

Chambost (3) : match assez quelconque du couteau suisse de Laurent Batlles, sacrifié dès le début de la deuxième période pour faire rentrer Mathys Saban (57e), davantage spécialisé sur le poste et qui a amené d’autres solutions.

Pintor (2) : encore une prestation désastreuse de l’ancien Lyonnais, vite averti et qui a gâché beaucoup de situations avant de sortir précipitamment. Remplacé par Gaëtan Charbonnier (57e), qui a amené du poids devant et plus d’intelligence de jeu même s'il a manqué quelques situations.

Wadji (3) : le Sénégalais a encore raté un duel en un contre un avec le gardien adverse (40e)… et il est ensuite sorti du match.

Conclusion :

Comme trop souvent mauvaise au entame et naïve défensivement, l’ASSE a encore laissé filer les trois points à l’adversaire dans un match qu’il a dominé territorialement et dans les frappes. Les Verts se sont faits punir face à une équipe qui était simplement plus réaliste et plus dans l’esprit d’une lutte au maintien à couteaux tirés.