ASSE : du sang chaud et du très nerveux est arrivé dans le Forez

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La sensation de déjà mieux le connaître. Et de savoir que Laurent Batlles a tapé dans le mille lorsqu'il a choisi son adjoint numéro 1 en revenant à l'ASSE. On parle ici d'Emmanuel Da Costa, nommé en milieu de semaine dernière, et que les supporters des Verts ne connaissaient pas en dépit de ses différentes expériences dans le foot français (QRM, Créteil, SC Lyon).

Pour le compte du site de supporters, poteauxcarrés, un joueur ayant eu Da Costa comme entraîneur raconte qui il est. Et de toute évidence, il y a de la personnalité à revendre.

Josué Albert : "Je connais bien coach Manu car je l’ai eu à Quevilly quatre saisons, de 2014 à 2018 : les deux premières saisons en CFA, la troisième en National et la dernière en Ligue 2. Je l’ai connu en tant que coach numéro un alors qu’il arrive à Sainté en tant qu’adjoint(...)Les supporters des Verts vont découvrir quelqu’un qui a le sang chaud, qui est très bouillant. J’ai hâte de le voir quand même sur le banc en tant qu’adjoint. En tant que coach principal c’est quelqu’un qui dès la première seconde va se mettre debout, donner de la voix, donner des consignes(...)Manu va vite se fondre dans l’environnement stéphanois. Moi quand j’étais arrivé au centre de formation de l’ASSE, on m’a parlé de suite du derby. Bon, là hélas il n’y aura pas de derby la saison prochaine à moins qu’en Coupe de France… Mais les valeurs stéphanoises vont être inculquées directement à coach Manu. Et comme humainement c’est quelqu’un de bien, ça va le faire. Moi je lui avais dit : « demain, coach, si vous allez prendre une équipe de DH, on vous suit. » Toute la confiance qu’il nous avait donnée, on voulait lui rendre sur le terrain."

Benjamin Danet

Rédacteur