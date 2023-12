ASSE : Dugarry se paye les Verts mais aussi les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Sale mardi pour les légendes du football français ! L'ASSE a été battue à domicile par Guingamp (1-3) et son entraîneur, Laurent Batlles, a été limogé après ce cinquième revers consécutif. Les Girondins, eux, sont encore plus mal en points puisqu'après leur revers à Quevilly (2-3), ils sont descendus dans la zone rouge (17es). Tout le monde voyait les deux clubs lutter pour la montée, ils sont partis pour rester en L2 une saison de plus. Et ne comptez pas sur Christophe Dugarry, pourtant formé au FCGB, pour les plaindre !

"Ça joue mal, ça travaille mal, ça investit mal..."

"C’est compliqué, c’est tellement compliqué…, a-t-il déclaré sur RMC. Bien sûr que non, je ne veux pas qu’ils descendent au niveau amateur, ce serait une catastrophe pour la région et pour les supporters, autant du côté de Saint-Etienne que de Bordeaux. Après, quand j’entends que le football a besoin de Saint-Etienne ou de Bordeaux, je n’en suis pas convaincu… Je suis pragmatique. A partir du moment où tu travailles mal, tu es sanctionné. Ça joue mal, ça travaille mal, ça investit mal, c’est à côté de la plaque depuis tant d’années, qu’au bout d’un moment il ne faut pas s’étonner que ces équipes descendent. J’aime cette idée de la méritocratie, que les équipes qui travaillent bien et jouent bien soient en haut, et celles qui font mal sont en bas. Le football a tellement changé."

ℹ️ À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles.



Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera… pic.twitter.com/LwASmAOggG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 6, 2023

