ASSE : Dunkerque a identifié le facteur X des Verts !

L'ASSE sera en quête de rachat samedi à Dunkerque après sa défaite contre Amiens (0-1). Et selon les confidences de Samy Baghdadi à Poteaux Carrés, les Nordistes auront un oeil attentif à un certain Florian Tardieu...

"On sait que Florian Tardieu est souvent au départ des actions stéphanoises"

"On sait que Florian Tardieu est souvent au départ des actions stéphanoises et qu’il joue donc un rôle très important au sein de cette équipe, a expliqué l'attaquant. C’est un très bon joueur que j’apprécie aussi. Il faudra bien sûr faire attention à lui et le contrarier dans son rôle de rampe de lancement du jeu de l’ASSE." Et à l'ancien Vert d'ajouter... "Bien sûr, il ne sera pas le seul à surveiller. Sainté a de nombreux bons joueurs. Les Verts ont une puissance de frappe importante devant. Il y a pas mal de joueurs qui commencent ou qui rentrent ayant cette capacité à faire la différence, donc on devra faire attention à tout le monde."

