ASSE : Dupraz a fait un choix fort à Bordeaux

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Grâce à la bonne deuxième période de ses troupes et à la VAR, qui a annulé le but de Jimmy Briand à la dernière seconde, Pascal Dupraz n'a pas vu ses choix opérés à Bordeaux remis en question. Le nul ramené du Matmut-Atlantique (2-2) constitue une bonne opération dans la course au maintien, même si les Verts sont descendus d'un cran au classement (ils sont désormais 18es). Le Savoyard s'est pourtant justifié concernant une absence, celle de Zaydou Youssouf, d'autant plus surprenante que le milieu de terrain est un ancien Girondin.

Etait-il blessé ? "J'ai pris le parti de le laisser se reposer, parce que je n'allais pas l'utiliser beaucoup à Bordeaux, a expliqué Dupraz. Un joueur à la maison qui est frais, ça peut nous aider. Faut pas croire, ça réfléchit un coach de football !" Pas très convaincante, comme explication... Le Z aurait-il plus de mal que ses coéquipiers à supporter le ramadan, s'il le fait ? Ou bien paye-t-il tout simplement ses prestations décevantes depuis des mois ? Le prochain match, disputé en journée contre Monaco samedi, en dira plus sur les vrais motifs de cette mise à l'écart...

Raphaël Nouet

Rédacteur