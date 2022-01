ASSE : Dupraz a honte après Bergerac, il sait déjà comment rattraper le coup

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

La saison morose de l’ASSE se poursuit. Hier, les Verts ont été incapables de s’offrir un petit rayon de soleil dans leur quotidien en sombrant en 8es de finale de Coupe de France contre Bergerac (0-1). Pascal Dupraz était remonté comme un coucou après la triste prestation de ses hommes sur un terrain, il est vrai, en piteux état.

« Cette défaite nous élimine surtout de manière peu glorieuse de la Coupe de France. Je comprends le sentiment de honte de certains supporters. On va tout faire pour que l’affront soit lavé, a-t-il affirmé en conférence de presse. Pour cela, il faut maintenir l’ASSE en Ligue 1. Je prends la défaite pour moi mais je veux que certains principes rentrent désormais dans la tête de mes joueurs.

L’entraîneur a regretté le jeu stérile de son équipe et a reconnu ses propres erreurs. « Je n’ai pas trouvé la formule pour qu’on l’emporte. On a eu le ballon mais on doit savoir s’en débarrasser dans certaines zones », a-t-il analysé. L’ASSE se tourne désormais vers la réception de Montpellier samedi pour le compte de la 23e journée de L1 (17h).

90e+3 : ⏹ Le piège s'est refermé sur les Verts... Félicitations au @BPFC24 et bonne chance pour la suite de cette aventure en @coupedefrance.



🔵 1-0 🤍 #BPFCASSE pic.twitter.com/dLixWtx9W0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 30, 2022