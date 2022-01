ASSE : Dupraz a identifié deux lacunes qui plombent les Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

« J'étais déjà frustré par la défaite contre Nantes. Ça fait deux défaites en deux matches de championnat depuis que je suis là. Ça frustre tout le monde. Après, j'ai quand même l'impression que l'ASSE n'est pas épargnée. Il y a la CAN, on a des blessés, et le Covid. Lui, il faut qu'on le chasse. Je vais dire aux joueurs de bien respecter les gestes barrières » : Pascal Dupraz n'a pas caché sa déception samedi après la défaite de l'ASSE contre Lens, la 6e de rang en L1 pour les Stéphanois.

S'il a mis en avant l'état d'esprit de ses troupes et s'il est resté optimiste pour le maintien, le successeur de Claude Puel a aussi pointé le niveau physique de ses joueurs et leur déficit de taille... « C'est à nous d'être capables de répondre aux exigences de la L1. On va essayer d'affuter les joueurs. On prend le premier but sur un corner... On manque de taille. Mais là, ça risque d'être difficile de faire grandir les joueurs ! »

Précision : Aucun des 2 présidents n’était présent à Geoffroy-Guichard hier pour assister à la nouvelle défaite des Verts.#ASSE pic.twitter.com/hGiNl2DmMv — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 16, 2022